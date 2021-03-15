Армянский студент вернул к жизни погибших хаев — сказка в стиле Евангелия

В детстве я очень любил читать азербайджанские и русские сказки. В виду того, что мое детство пришлось на советский период, на рубеже правления Черненко и Горбачева, я все еще исправно ходил в библиотеку. Сказки меня привлекали. Что-то доброе в них было. Добро всегда побеждало зло.

Джыртдан был сильнее Дива, русский богатырь, несмотря на то, что 30 лет и три года лежал на печи, встав, побеждал всех своих врагов. Один лишь колобок, словно по режиссуре Тарантино, закончил свою жизнь печально. Лиса оказалась хитрее.

Но армяне – сказочники еще те. Они могут выставить в своих сказках (которые считают реальностью) негодяев героями.

И вот вам пример. Члены инициативы «Университет рядом с семьями погибших» вместе с иереем церкви Сурб Акоп в Арарате Давидом Саакяном навестили семью студента факультета журналистики ЕГУ, погибшего бойца Вячеслава Бадаляна, и посетили его могилу. Об этом, как передают армянские СМИ, сообщается на странице инициативы в Facebook (https://news.am/rus/news/633643.html).

«Вячеслав Бадалян родился и вырос в селе Ноякерт Араратской области. Он с отличием окончил факультет журналистики Ереванского государственного университета, был зачислен в магистратуру того же факультета бесплатно, но решил продолжить учебу после службы.

Вячеслав служил младшим сержантом в городе Гадрут «Республики Арцах» (закавычено #), за несколько дней до войны получил звание старшего сержанта.

Вячеслав был примерным студентом, преданным другом, замечательным братом, заботливым сыном. Он пользовался любовью и уважением окружающих.

На земле предков, в Гадруте, он спас жизнь 15 погибшим сослуживцам после окончания военной операции. Вячеслав Бадалян посмертно награжден медалью «За боевую службу», — отмечается в сообщении.

Это то, что касается «подвига» Бадаляна. А теперь, по сути.

Какого черта (да простит меня Сурб Акоп – авт.) Бадалян оказался на азербайджанской земле? Ну, окончил факультет журналистики ЕГУ, оставался бы дальше у себя в Армении. Но он решил проявить себя на поле битвы на азербайджанской земле, и был убит.

Собаке – собачья смерть, ибо тот, кто ступил на чужую землю как агрессор, должен быть уничтожен. И альтернативы этому нет.

Но в сообщении армянских медиа меня больше всего удивила фраза. Обратите внимание: «На земле предков, в Гадруте, он спас жизнь 15 погибшим сослуживцам после окончания военной операции».

Ну это не Бадалян, а армянский Иисус Христос. И даже выше. Если Христос воскресил лишь Лазаря, то Бадалян спас жизнь уже 15 мертвым армянам.

До войны в сентябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил, обращаясь к армянам: «Не хотите умирать, убирайтесь с азербайджанских земель». «Герой» Бадалян выбрал первое, а ведь мог бы жить и жить…