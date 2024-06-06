Компания Jumper Tech представила необычный мини-ПК в дизайне электрокара Tesla Cybertruck. Об этом сообщает портал Videocardz.

Характеристики компьютера не раскрываются. Журналисты предполагают, что основное «железо» устройства спрятано в багажнике.

Корпус компьютера, повторяющий Cybertruck, имеет функциональный дизайн. Например, одна из четырех его дверей является кнопкой включения, а передние и задние фары светятся, указывая на активность ПК.

Мини-ПК в стиле Tesla Cybertruck также имеет один USB Type-A, два USB Type-C и порт HDMI, которые спрятаны под задним бампером.

Несмотря на необычный дизайн, производитель не стал делиться какими-либо другими подробностями, в том числе информацией о стоимости и дате выхода компьютера.

Как считают журналисты, этот мини-ПК просто создавался для демонстрации на выставке Computex 2024.

Это уже не первое устройство, выполненное в стиле знаменитого электрокара Tesla Cybertruck.