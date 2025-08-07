Американские военные, похоже, нашли неожиданное применение для электропикапа Tesla Cybertruck. Вместо того чтобы стать частью армейского автопарка, как мечтал генеральный директор Tesla Илон Маск, два Cybertruck будут использоваться в качестве мишеней для высокоточного оружия на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Об этом сообщает издание Electrek.

Центр испытаний ВВС США (AFTC) планирует приобрести два Tesla Cybertruck в рамках более крупного заказа на 33 автомобиля-мишени. Согласно документам, пикапы Tesla — единственные транспортные средства в списке, для которых указана конкретная марка и модель.

Это решение весьма иронично, считают в Electrek. Ведь Илон Маск активно продвигал Cybertruck как «пуленепробиваемый» автомобиль, способный «пережить апокалипсис», и даже напрямую предлагал Пентагону использовать его для военных нужд.

Однако истинная причина приобретения Cybertrucks совсем иная. В документах военные обосновали запрос тем, что «в условиях боевых действий тип транспортных средств, используемых противником, может перейти на Tesla Cybertruck, поскольку было обнаружено, что они не получают обычных повреждений при значительном ударе». Подчеркивается, что «испытания должны отражать реальные ситуации» для подготовки подразделений к операциям.

Таким образом, цель военных – убедиться, что их высокоточное оружие эффективно против автомобилей, обладающих повышенной устойчивостью к повреждениям, если таковые окажутся в руках потенциальных противников.