Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-служба компании.

Согласно информации агентства, Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце текущего года, что позволит полномасштабно выйти на авторынок и составить конкуренцию Ford Motor и Rivian Automotive.

По данным пресс-службы, корпус машины изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла бронированы. Как заявляет глава компании Илон Маск, кузов авто настолько прочен, что способен выдержать попадание пули 9-мм калибра.

В статье говорится, что Tesla представила модель Cybertruck в 2019 году, запуск массового производства был назначен на 2021 году, но впоследствии его отложили до 2022 года, а потом — на 2023 год. Такие отсрочки Маск объяснял необходимостью модернизировать ряд характеристик модели и сбоями в цепочках поставок.