Армянский омбудсмен «вспомнил» про права человека?

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что многие члены армянских вооруженных формирований, все еще находящихся на некоторых освобожденных землях, арестованы и их нельзя считать военнопленными, так как это террористы, вызвало негативную реакцию в Ереване. Так, омбудсмен Армении Арман Татоян на своей Фэйсбук-странице отметил, что это заявление Ильхама Алиева «является грубым нарушением гуманитарного процесса и международных требований по защите прав человека».

Эмоционально комментирующий видеокадры глумления над армянскими военнопленными, Татоян почему-то молчит, когда речь идет об издевательствах над азербайджанскими военнопленными. Генпрокуратура привлекла нескольких азербайджанских военных к уголовной ответственности за содеянное, но армянская сторона этого не делает со своими гражданами, виновными в пытках и издевательствах над военнопленными.

Также есть один немаловажный аспект, заставляющий задуматься о применении международного права к данной ситуации. Среди тех, кто задержан азербайджанской армией, есть жители Карабаха, которые являются военнослужащими марионеточного режима, который не был признан международным сообществом и сам никогда не признавал никаких международных документов, в том числе и Женевских конвенций. В данном случае Азербайджан имеет право утверждать, что взятые в плен лица являются боевиками незаконных формирований, но ни в коем случае не военнопленными. Поэтому и речи не может быть о том, чтобы на них распространялись Женевские конвенции.

К тому же если обратиться к речи Ильхама Алиева, то он отметил, что армянским вооруженным формированиям была дана возможность покинуть освобожденные от оккупации территории. «Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты», — отметил президент Азербайджана.

И раз омбудсмен Армении призывает международные структуры, имеющие мандат по защите прав человека, обратить внимания на заявление Ильхама Алиева, то и азербайджанская сторона вправе требовать того же от международных правозащитных организаций. Раз вооруженные армяне отказываются сложить оружие, то это значит, что они ведут диверсионную войну и не могут считаться военнопленными.

К слову, если омбудсмен Армении так сильно печется о защите прав человека, то почему молчит о том, что Ереван на протяжении многих лет игнорировал резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту, а во время 44-дневной войны армянская армия в качестве мишени выбрала гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана?