Наши военнослужащие отразили контратаку подразделений Вооруженных сил Армении.
Как передает Минобороны, боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется нашими подразделениями.
«Армянские военнослужащие в страхе и панике покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника.
Живая сила и военная техника Вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом.
Боевая техника, принадлежащая противнику, выведена из строя.
Оперативно-тактическое преимущество на стороне подразделений Азербайджанской Армии.
«Еще раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за напряженность на границе», — отмечается в сообщении.
Минобороны Армении сообщило о потере двух боевых позиций в ходе боев с Азербайджаном.