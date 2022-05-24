Оппозиционные активисты, которые во вторник утром перекрыли все входы в здание МИД Армении, разблокировали их и направляются на площадь Франции, где у них уже более 20 дней установлены палатки.

Активисты обвиняют премьер-министра республики Никола Пашиняна в намерении «оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана». «Мы сделали свое дело, показали, что «Арцах» никогда не будет в составе Азербайджана, теперь направляемся на площадь Франции», — заявил оппозиционный депутат Айк Мамиджанян.

Ранее у здания МИД началась потасовка между специальными силами полиции и оппозиционными активистами, однако силовикам не удалось вытеснить протестующих. В ходе потасовки стражи правопорядка задержали пятерых активистов, однако после переговоров с лидерами оппозиции освободили их.

Группа оппозиционных депутатов из фракций «Армения» и «Честь имею» после переговоров с полицией вошла в здание МИД Армении и через громкоговорители начала скандировать антиправительственные лозунги в коридорах внешнеполитического ведомства. «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, это должны понять и представители власти», — заявили протестующие.

Оппозиционеры также вошли в кабинет замглавы МИД Мнацакана Сафаряна и потребовали, чтобы он сказал — «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана». Сафарян выслушал требования оппозиционеров, однако не стал ничего повторять, отметив только, что «идет сложный процесс, надо запастись терпением».

​​​​Оппозиция протестует против встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, на которой стороны не обсудили статус Нагорного Карабаха. Противники Пашиняна считают, что таким образом власти Армении согласились оставить Карабах в составе Азербайджана. (ТАСС)