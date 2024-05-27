Члены оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» намерены завтра встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает #, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, оппозиционеры во главе с архиепископом Багратом Галстаняном забаррикадировали территорию у мемориального комплекса в Сардарапате палатками и припаркованными машинами, преградив таким образом путь правительственным чиновникам.

Завтра высокопоставленные армянские чиновники во главе с премьером Пашиняном должны прибыть в Сардарапат для участия в торжественных мероприятиях.