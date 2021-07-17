В последнее время участились сообщения из Баку о том, что армянские подразделения провоцируют напряжение на границе двух стран, обстреливая азербайджанские позиции. Их сразу же опровергает Министерство обороны Армении, обвиняя в эскалации азербайджанские подразделения. Но никто не станет спорить с тем, что инциденты на границе действительно участились.

6 июля Минобороны Азербайджана распространило заявление о том, что «незаконные армянские вооружённые отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района». В результате того обстрела ранение получил старший лейтенант ВС Азербайджана Сакит Дадашов.

Спустя неделю, 13 июля азербайджанское оборонное ведомство заявило о том, что «позиции азербайджанской армии в районе города Шуша были обстреляны из автоматов и пулемётов незаконными армянскими вооружёнными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы».

14 июля на Нахчsванском участке армяно-азербайджанской границы в результате перестрелки погиб армянский военнослужащий.

Затем Минобороны Азербайджана сообщило о повторном обстреле азербайджанских позиций близ города Шуша в ночь на 15 июля. И на этот раз «огонь вёлся со стороны незаконных армянских вооружённых отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы».

То есть, явным образом идет эскалация напряжения между сторонами, причем и на межгосударственных границах, и внутри Азербайджана, в Карабахе, прямо под носом у российского военного контингента миротворцев.

Что всё это значит? В чьих интересах это происходит? Почему ничего не слышно о реакции ни командования миротворцев, ни Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдамском районе, у которого есть дроны для отслеживания ситуации по соблюдению мира? На эти вопросы # ответили известные аналитики.

Евгений Михайлов, российский эксперт по международным конфликтам, политолог:

— Прежде всего хотел бы отметить, что участившиеся обстрелы с армянской стороны и ответные удары со стороны азербайджанских военных на приграничных территориях и непосредственно на тех участках, которые контролируют российские миротворцы, участились после того, как прошёл первый шок для Еревана после потерь ранее оккупированных территорий. Более того, это происходит на фоне усиливающейся дипломатической активности тех стран, которые волею судьбы остались не у дел после того как их фактически отстранили от решения Карабахского вопроса. И прежде всего это Франция и США.

Сейчас Никол Пашинян, несмотря на уверения российской стороны в том, что Армения соблюдёт все подписанные ноябрьские договоренности, под давлением третьих игроков откровенно пытается саботировать процесс мирного урегулирования. Это, конечно же, связано с интересами, прежде всего, не Армении и её народа, а глобалистов, которые считают, что предлагаемые транспортные коридоры им не выгодны. А именно Север-Юг. Звучащие сейчас обвинения в адрес Баку в том, что Азербайджан намерен продолжить некую блокаду Армении, в которой она была 30 лет, абсурдны, так как именно Азербайджан, Россия и Турция предлагают Еревану наиболее благоприятный выход из политического и экономического кризиса, в который свою страну загнала прозападная и просоросовская политическая элита Армении.

Что касается видимого отсутствия реакции на вооруженные инциденты со стороны как российских миротворцев, так и российско-турецкого Мониторингового центра, то я бы не говорил об этом столь поспешно. Реакция есть, но зачастую, на мой взгляд, нельзя в силу определенных причин выставлять на публичное обозрение те или иные решения, которые принимаются. Регион очень сложный и любая ошибка со стороны стран — гарантов безопасности, а это Турция и Россия — может привести к очередной эскалации напряженности.

Очевиден факт, что Ереван своими действиями пытается подставить миротворцев и вовлечь в процессы иных игроков в качестве дополнительных сил миротворческого контингента. А если это допустить, то Франция и США с уверенностью пролоббируют своих военных или военных из стран блока НАТО в качестве миротворцев на линию разграничения. И как говорится в России: «А оно нам надо?» Конечно же, нет. Соответственно, у меня нет сомнений в том, что какие-то меры давления и принуждения к окончательному миру Еревана со стороны России уже предпринимаются. Нужно просто внимательно считывать все дипломатические визиты и процессы, которые происходят и будут происходить в ближайшее время.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента:

— Армяне пытаются демонстрировать свою способность к сопротивлению и что конфликт не завершен. Этими действиями армяне создают предпосылки для того, чтобы в процесс снова включились сопредседатели Минской группы, причем по устраивающей Ереван повестке. Однако не думаю, что они смогут чего-либо добиться.

На территории Карабаха инциденты обязан расследовать российско-турецкий центр мониторинга. Если российские миротворцы рискнут устраниться от обуздания вооруженных армян, то их разоружение осуществят наши военные. Понятно, что это станет очень болезненной акцией для местных армян и ударит по престижу российских миротворцев. Поэтому Москва постарается разрядить ситуацию.

Ситуация на границе тоже не простая. Армяне внаглую не желают освобождать захваченные азербайджанские эксклавы. Они уклоняются и от переговоров по делимитации границы на основе карт Генштаба СССР. Пока снова не получат по башке, вряд ли образумятся. Но как международное право, так и сила на нашей стороне. Так что, нужно терпеливо и последовательно продвигать свою политическую линию.