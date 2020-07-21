Армяне вновь нарушили режим прекращения огня

Ситуация на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении продолжает оставаться стабильно напряженной.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, с использованием стрелкового оружия противник нарушает режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Активность армян на передовой адекватно и немедленно пресекается подразделениями ВС Азербайджана. В результате принятых превентивных мер, тяжело ранены два военнослужащих армянской армии.
Отметим, что сегодня ночью в Агдамском и Товузском направлениях были уничтожены два тактических БПЛА ВС Армении.