Пакистанские военные в ночь на среду нарушили режим прекращения огня на международной границе с Индией. Об этом со ссылкой на военные источники сообщило индийское агентство ANI.

«До вчерашнего утра пакистанская армия нарушала режим прекращения огня только вдоль линии контроля, но теперь они обострили ситуацию, нарушив режим прекращения огня вдоль международных границ, открыв ночью огонь вдоль международной границы в секторе Парагвал в Джамму», — заявили источники. Сектор Парагвал находится в округе Джамму индийской союзной территории Джамму и Кашмир, к югу от линии контроля. Он расположен вдоль официально признанной международной границы между Индией и Пакистаном.

Ранее в индийских сухопутных силах заявили, что в ночь с 29 на 30 апреля пакистанские военные открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно, сообщили индийские военные.

Нарушение режима прекращения огня фиксируется в индийско-пакистанской приграничной зоне в течение недели на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в результате которого погибли 26 человек.