15 июня с 08:35 до 10:30 под видом сельскохозяйственных работ члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района.

Как сообщает Министерство обороны, в результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении Физулинского района.

На указанном направлении подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.