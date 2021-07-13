Реакция президента Турции Реджепа Таййиба Эрдогана на осквернение армянской церкви в Стамбуле вызвала приступ желчи у армянской пропаганды. Так, вместо того, чтобы привести в пример слова турецкого лидера, телеграмм-канал «Баграмян 26» разразился тирадой о том, что власти Азербайджана якобы уничтожают армянские церкви в Карабахе, при этом приводя довольно нелепые оправдания по поводу местных мечетей.

Оказывается, армяне оставили целым и невредимым мечеть в Агдаме после оккупации этого района в 1993 году. О том, что сделали армяне с агдамской мечетью, автор этих строк уже писал на страницах # ( https://zerkalo.az/oskvernyat-religioznye-obekty-nelzya-no-fotofakt ).

Вдобавок в качестве примера «Баграмян 26» приводит и «отреставрированную» в ходе армянской оккупации мечеть в Шуше. Напомним, что в ходе «реставрации» был уничтожен первозданный вид мечети. К тому же безграмотные пропагандисты утверждают, что «не могли иначе относиться к культуре братского Ирана, считая эту мечеть частью иранской культуры», хотя это культовое сооружение было построено, когда Карабах уже был включен в состав Российской империи.

И кстати, а как насчет других мечетей в Карабахе, которые во время армянской оккупации были превращены в свинарники? Это тоже проявление «уважения» к мусульманской вере и культуре?!

Армянским горе-пропагандистам стоит вспомнить, что в 1988 году в Ереване была стерта с лица земли Демирбулагская мечеть. Печальна судьба и других мечетей в Армении. Так, в ереванском районе Конд находится мечеть Тапабаши (датируется 1687 годом), который в советские годы приспособили под жилой дом.

От ереванской мечети Абас Мирзы (Сардара), построенной в 19-м веке, остался лишь маленький фрагмент стены. Еще одна мечеть находится в селе Андокаван (датируется 17-18 веками), другая — в Зоракерте (датируется 19-20 веками). Оба культовых сооружения находятся в очень плачевном состоянии на грани уничтожения.

Обвиняя Азербайджан и Турцию в осквернении церквей, армянской пропаганде не мешало бы обратить внимание на отношение самих армян к своим святыням. Согласно армянским СМИ, территория включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО монастырского комплекса Санаин находится в такой степени запустения, что храмы даже обросли деревьями. А территория, прилегающая к месту расположения монастыря Гегардаванк, превращена в мусорную свалку. Вдобавок первый этаж самой большой церкви Еревана — Собора Святого Григория Просветителя превращен в туалет.

Несмотря на эти вопиющие факты, телеграмм-канал «Баграмян 26» сокрушается об «удручающем состоянии церквей» в Азербайджане.