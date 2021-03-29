Осквернять религиозные объекты нельзя, но… — ФОТОФАКТ

Последние дни армянская пропаганда вопит на весь мир о сносе в Джабраильском районе Азербайджана часовни, незаконно построенной армянскими оккупантами для военных в 2017 году.

Строительством этого объекта Армения наглядно продемонстрировала, что не собирается выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и не намерена уходить из оккупированных районов Азербайджана. Еще в тот период МИД Азербайджана выразил протест по поводу строительства часовни. Логично, что после освобождения оккупированных территорий этот незаконно построенный объект снесли. Но, благодаря корреспонденту ВВС, написавшему слезливый репортаж об «исчезнувшей армянской церкви», армянская пропаганда получила благоприятную возможность вновь завопить на весь мир о том, что Азербайджан «уничтожает христианское наследие».

При этом ранее и сейчас мировые СМИ не утруждают себя заявлять о том, как армянские оккупанты поступали с мечетями, гробницами и кладбищами. В связи с этим хотелось бы напомнить армянской пропаганде один факт из истории оккупации азербайджанских территорий. На следующий день после оккупации города Агдам 24 июля 1993 года, «президент Нагорно-карабахской республики» Роберт Кочарян и «командующий армией обороны» Самвел Бабаян посетили разрушенный населенный пункт. Приведенная фотография, на которой запечатлены эти двое палачей азербайджанского народа, сделана у входа в единственное сохранившееся здание в Агдаме — Джума-мечеть.

Обратите внимание на это фото. Слева от входа в мечеть армянские оккупанты нарисовали фаллосы, а рядом написали неприличную фразу. Вот как армянские оккупанты оскверняли мечеть.

После освобождения оккупированных территорий перед азербайджанскими военнослужащими предстала чудовищная картина армянского вандализма и святотатства – мечети были превращены в свинарники. И после этого, увидев подобные фотографии, азербайджанский солдат, который родом из Карабаха, не всегда может держать себя в руках. Власти Азербайджана всячески пресекают факты проявления неуважения к религиозно-культурным объектам – уже возбуждено несколько уголовных дел. Но, и армяне не должны забывать, что в исламе церковь и синагога также считаются божьим домом, осквернение которого является харамом. И для нас осквернение божьего дома — преступление вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности осквернителя. А эта фотография показывает, как все начиналось…