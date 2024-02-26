Израильские военные наносят удары по объектам группировки «Хезболла» в Ливане.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям «Хезболла» глубоко внутри Ливана», — говорится в заявлении.

Незадолго до сообщения об ударах по удаленным от границы районам Ливана израильская армия сообщила, что потеряла один из своих беспилотников, действовавших в ливанском небе. Согласно сообщению военных, аппарат был сбит ракетой и упал на территории Ливана.