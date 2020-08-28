Армия Китая выдворила эсминец США из своих территориальных вод

Китайская армия заявляет, что выпроводила корабль ВМС США, который вторгся в территориальные воды КНР рядом с районом военных учений в Южно-Китайском море, сообщает газета Global Times.
Представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ли Хуаминь сообщил, что американский ракетный эсминец Mustin в четверг нарушил границу территориальных вод Китая в районе Парасельских островов. По его словам, командование южного театра НОАК задействовало воздушные и морские средства, чтобы «обнаружить, идентифицировать и предупредить о необходимости покинуть район».
Ранее Пентагон заявил, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.