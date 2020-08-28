Армия Китая выдворила эсминец США из своих территориальных вод

Парасельские острова находятся в районе Южно-Китайского моря (во Вьетнаме его называют Восточным), который считают своей территорией и Вьетнам, и Китай. КНР претендует на большую часть территории Южно-Китайского моря, острова, морские и минеральные ресурсы этого региона, в то время как входящие в АСЕАН Вьетнам, Филиппины, Малайзия и другие страны, имеющие выход к Южно-Китайскому морю, считают части территории моря и ряд островов своими. (РИА Новости)