Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев

Армия Чада заявила, что смогла уничтожить повстанцев из движения «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT) и взяла ситуацию в стране под контроль.

«Война началась, и мы смогли взять ситуацию под контроль. Мы очистили территорию, и теперь ничего (враждебного — ред.) больше не осталось. Ситуация нормализовалась. Все завершилось, территория государства в безопасности», — заявил начальник штаба вооруженных сил Чада Абакар Абделькерим Дауд, его слова приводит агентство Франс Пресс.