Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев

Армия Чада заявила, что смогла уничтожить повстанцев из движения «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT) и взяла ситуацию в стране под контроль.
«Война началась, и мы смогли взять ситуацию под контроль. Мы очистили территорию, и теперь ничего (враждебного — ред.) больше не осталось. Ситуация нормализовалась. Все завершилось, территория государства в безопасности», — заявил начальник штаба вооруженных сил Чада Абакар Абделькерим Дауд, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Командующий войск в воскресенье вернулся из зоны боевых действий вместе с другими военными. В столице государства Нджамене они продемонстрировали 156 захваченных в плен повстанцев и 17 транспортных средств. Также военные задержали одного из командующих повстанцами FACT Махади Бешира, сообщает местное издание Al Wihda.(РИА Новости)