Армения сама отказалась от Севрского договора – о чем молчат горе-фантазеры

Существует несколько моментов, которые будоражат больную фантазию армян и подпитывают их пустые надежды относительно будущего «величия» их государства. Одним из их является Севрский договор, с момента заключения которого 10 августа минуло 100 лет.

Согласно положениям Севрского договора, Турция признавала Армению как «свободное и независимое государство». Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Чёрному морю (через Батум).

Неудивительно, что этот договор, как писал после один из идеологов партии «Дашнакцутюн» и премьер-министр Армении Ованнес Качазнуни, «ослепил армянскую сторону». Ведь Армения получала огромные территории и таким образом превращалась в значимое государство.

Однако Северский договор так и не был ратифицирован турецкой стороной. Он был заключен с султаном Мехметом VI, который фактически не обладал в стране властью. А это значит, что договор не мог вступить в силу, пока не пройдет ратификацию. Еще задолго до подписания Севрского договора 23 апреля 1920 года Великое Национальное Собрание Турции (ВНСТ) избрало Мустафу Кемаля президентом. Вслед за этим было сформировано постоянное правительство под его руководством. 19 мая ВНСТ объявило главу султанского правительства Дамад Ферид-пашу изменником родины, а затем приняло закон о непризнании всех договоров, заключенных султанским правительством с каким бы то ни было государством.

Поэтому непонятно, с чего вдруг в интервью сирийскому изданию Al-Azmenah президент Армении Армен Саркисян заявил, что Севрский договор остается законным международным и de facto действующим документом.

«Севрский договор — законный международный и de facto действующий документ. Именно на его основании были определены статусы ряда ближневосточных стран в годы Первой мировой войны или после нее, а также статусы ряда современных государств – Сирии (ныне Сирия-Ливан) и Междуречья (ныне Ирак-Кувейт), Палестины (ныне Израиль и власти Палестины), Хиджаза (ныне Саудовская Аравия), Египта, Судана, Кипра, Марокко, Туниса и Ливии», — напомнил президент Армении, отметив, что подписанный в 1923 году Лозаннский договор не отменяет Севрского, поскольку в нем нет даже упоминания о последнем документе.

Севрский договор фактически так и не вступил в силу, а де-юре перестал действовать после пересмотра его условий на Лозаннской конференции 1923 года и подписания Лозаннского мирного договора. В связи с этим также непонятно, почему президент Армении говорит о том, чего не было и в помине.

При этом Саркисяну все же не помешало бы задуматься над тем, как не ратифицированный договор может быть действующим и зачем в Лозаннском договоре нужно упоминать так и не вступивший в силу договор. Всем фантазерам, с умным видом рассуждающим о значении Севрского договора для Армении, в первую очередь нужно внимательно ознакомиться с содержанием Александропольского договора. Подписав 2 декабря 1920 года этот документ, Армения сама отказалась от Севрского договора.

Так, согласно 10-й статье договора правительство Армении соглашалось признать и объявить аннулированным Севрский договор. А по 14-й статье правительство Армении признавало аннулированными все договоры, которые, могли быть заключенными и имели отношение к Турции, точно также как и все договоры, заключенные во вред интересам Турции.

Не стоит также забывать, что Александропольский договор был заключен по инициативе самой Армении. Севрский договор подталкивал Армению воевать за предлагаемые Антантой территории. Поэтому 24 сентября 1920 года Армения фактически начала войну за эти земли, на границе поизошли стычки с турецкой армией, которые затем переросли в полноценную войну. К 15 ноября армянская армия была фактически уничтожена, а вся территория Армении, кроме районов Эривани и озера Севан, была занята турецкими войсками. Армянское правительство вынуждено было пойти на мир с турками на грани капитуляции. Заключив мир, правительство Армении отказалось еще и от претензий на территории, предоставлявшиеся Севрским договором.

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что Армения отказалась от того, чем не владела, но собиралась получить по милости Антанты. Армения попробовала сделать это, но потерпела поражение, потеряв еще часть того, чем владела. Вот о чем нужно помнить и не забывать сегодняшней Армении, мечтающей об аннексии азербайджанских и турецких земель.