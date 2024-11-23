Рукопись рассказа Франца Кафки «Первое горе» и его письмо проданы на аукционе за 286 тысяч евро. Об этом рассказало немецкое информагентство DPA.

В проданном аукционном домом Christian Hesse Auktionen комплекте были пять страниц оригинальной рукописи рассказа, а также сопроводительное письмо 1922 года, уточняет агентство.

«Через сто лет после смерти Франца Кафки оригинальная рукопись и письмо писателя были проданы на аукционе в Гамбурге за 286 тысяч евро», – рассказало DPA.

Письмо к рассказу считалось утерянным на протяжении многих десятков лет, но было обнаружено в 1983 году семьей получателя письма – соредактора журнала «Гений» Ганса Мардерштейга.

Владельцем рукописей, отмечает DPA, стал частный коллекционер.