В Усть-Удинском районе Иркутской области появился арт-объект, посвященный ссылке Иосифа Сталина в Сибирь. Огромную надпись в его честь установили на склоне горы Киткай недалеко от поселка Новая Уда, передает vesti.ru.

На инсталляцию потратили 258 тысяч рублей. Об этом в соцсетях сообщил депутат местного заксобрания Анатолий Обухов.

По его словам, в такую сумму обошлись только материалы — листы железа, дерево и крепеж. Сами буквы устанавливали пятеро местных жителей.

Ранее на горе Киткай восстановили «Сталинскую беседку», где хранятся курительная трубка, портрет Иосиф Джугашвили и варган.

Сталин был сослан в село Новая Уда в Иркутской области в 1903 году. Там будущий советский лидер полтора месяца отбывал ссылку.