Армения решила обвинить НАТО в своем поражении в Карабахе

Армения на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье президент республики Армен Саркисян.

«Надо получить разъяснения, дало ли руководство альянса Турции зеленый свет на то, чтобы заниматься тем, чем она сейчас занимается. (Интересно давало ли руководство России зеленый свет на то, чтобы Ереван бомбил Гянджу переданными ему российскими ракетами? — ред.) Речь не только об F-16. Основной турецкий дрон – «Байрактар» — каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей. Это натовский продукт – его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от Австрии и заканчивая Канадой», — заявил Саркисян в интервью «Коммерсанту».

«Эти вопросы, естественно, задают МИД и минобороны. У Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО. На этом уровне задаются вопросы», — отметил президент.

Воистину нет предела армянской наглости.