После почти 100 дней израильского наступления на сектор Газа прогнозы о его поражении сбываются, «поскольку палестинское Сопротивление одержит победу», заявил лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи, передает Tasnim.

Он расценил трехмесячный период конфликта в Газе как «незабываемый инцидент, который навсегда останется в истории».

«Даже после того, как этот режим будет уничтожен и стерт с лица земли, эти преступления не будут забыты и войдут в историю. Они уничтожили тысячи детей за несколько недель. Однако терпение и сопротивление палестинского народа заставили их отступить», – сказал аятола Хаменеи.

Он подчеркнул, что Израилю до сих пор не удалось уничтожить ХАМАС.

«Они сказали, что уничтожат ХАМАС и сопротивление и вытеснят жителей Газы. Но им это не удалось, и сегодня сопротивление остается сильным, энергичным и полностью готовым, а сионистский режим измотан, унижен и полон сожалений. Истинная природа сионистского режима была разоблачена», – сказал аятолла Хаменеию