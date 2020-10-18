Армения не соблюдает новое соглашение о гуманитарном прекращении огня — Минобороны

Несмотря на объявление 18 октября с 00.00 нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение.

Об этом сообщает Министерство обороны.

По сообщению, противник в течение ночи обстрелял из минометов и артиллерийских установок окрестности города Джабраил, а также освобожденные от оккупации села, расположенные вдоль реки Араз.

«Потерь среди личного состава нет. Наши подразделения приняли адекватные ответные меры.

Войска осуществляют соответствующую деятельность на выгодных рубежах, важных высотах и позициях по всему фронту».