Армения не соблюдает новое соглашение о гуманитарном прекращении огня — Минобороны

Несмотря на объявление 18 октября с 00.00 нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение.

Об этом сообщает Министерство обороны.

По сообщению, противник в течение ночи обстрелял из минометов и артиллерийских установок окрестности города Джабраил, а также освобожденные от оккупации села, расположенные вдоль реки Араз.

«Потерь среди личного состава нет. Наши подразделения приняли адекватные ответные меры.

Войска осуществляют соответствующую деятельность на выгодных рубежах, важных высотах и позициях по всему фронту».

| 2020-10-18T09:49:06+04:00 18 октября 2020, 10:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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