YPG (сирийское крыло PKK) не выполняет мартовское соглашение.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

По его словам, YPG должна отказаться от политики затягивания времени:

«Они ни при каких обстоятельствах не смогут достичь желаемого. Необходимо предпринять меры для перехода к новому этапу развития и формирования нового духа в регионе. Еще раз призываю YPG отказаться от угроз Турции и региону, наладить контакт с официальным Дамаском и выполнить соглашение».