Иран поддерживает мирное урегулирование споров в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

«Сегодня на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я понял, что Азербайджан следует трехстороннему заявлению, подписанному лидерами России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года. Азербайджан не намерен вводить блокаду против открытия коммуникаций и транспорта», — отметил он.