Турция полна решимости устранить угрозу, исходящую от террористической организации PПК/YPG, и защитить своих граждан и границы страны, заявил постпред Турции при Организации Объединенных Наций (ООН) Седат Онал.

«Турция полна решимости предпринять все необходимые меры для устранения этой угрозы и защиты своих граждан и границ в полном соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом», — сказал Онал на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Сирии.

Дипломат отметил, что эта группировка угрожает не только стабильности и территориальной целостности Сирии, но и интересам национальной безопасности Турции.

Онал подчеркнул важность борьбы со всеми формами терроризма и их проявлениями.