Армения между Россией и Западом

Несмотря на то, что различные СМИ продолжают писать и говорить о том, что якобы у армянской оппозиции имеется еще план «Б» против пашиняновской власти, репортажи – видео и телесюжеты с прошлого митинга в Ереване показали, что надежды оппозиции не сбылись, прогнозы прооппозиционных политологов не подтвердились, т.к. грандиозный и массовый митинг не получился. Многие уже про себя решили, что лучше не обращать внимания на чересчур оптимистические прогнозы армянской оппозиции, дело в том, что подавляющее большинство населения пока придерживается иных оценок, т.к. считает, что Никол Пашинян хоть и не Уинстон Черчилль, но все же ворует меньше, чем Кочарян и Саргсян, когда были президентами Армении.

Признаться, это радует нас. Мы не знаем, насколько подобные оценки отражают армянскую действительность, но это значит, что мы живем рядом, т.е. с нами соседствует общество, не совсем больное, которое не страдает от коллективных патологий, о которых в свое время много говорили и писали такие психологи – аналитики Юнг и другие.

Но точку ставить еще рано. Политологи и аналитики продолжают писать о евро-страстях Пашиняна. О том, как армянский премьер старается перехитрить Москву, и о том, как в свою очередь, Кремль стремится заменить Никола Пашиняна более надежным человеком.

Но думается, что все это явное или не до конца обдуманное преувеличение. Во-первых, мы не раз писали, что если быМосква захотела, то давно сменила бы пашиняновскую власть. Но политическую палитру Армении Кремль знает лучше всех, и Москве некогда работать над новым лидером Армении, который бы отвечал нынешним «стандартам» российской политики. Конечно, политическое прошлое Пашиняна не забыто, но делать из него сверхпроблему также не стоит. Ясно, что Пашинян в глубине души понимает, что хорошо было бы, если бы он смог переориентировать политику Армении в западное направление.

Но вся проблема в том, что Запад также требует переориентации армянской региональной политики: при тет-а-тет встречах Пашиняну не раз рекомендовали изменить региональную политику.

Надо помнить, что Запад не папа Карло, и он партнерам предлагает свое видение их проблемы. В настоящее время в карабахской политике не сделано ничего лишнего, что могло бы будоражить Запад или же сопредседателей Минской Группы: мадридские и казанские принципы предусматривали де-оккупацию захваченных азербайджанских районов.

Теперь наступила очередь снятия блокады и восстановления коммуникаций. Поэтому возникает вполне резонный вопрос: против чего же выступят страны Запада, или те же сопредседатели Минской Группы? Неужели они будут против тех требований, которых в свое время сами же оглашали?

Во-вторых, у Запада проблем и без этого хватает. Думаете, они меньше думают об украинских или грузинских проблемах?

Конечно, же нет! Наоборот, Украина заботит ту же Европу или те же Штаты больше, чем нагорно-карабахская проблема. Если быть совсем уж откровенным, надо открыто признать, что все шевеления таких стран, как Франция или США связаны с требованиями их избирателей армянского происхождения. В противном случае, они даже палец об палец не ударили бы. Но слепое следование требованиям армянской диаспоры может привести к плачевным результатам, т.к. даже ребенку понятно, что необходимы кардинальные перемены в региональной политике Еревана – не будут же Европа и США истреблять народы Южного Кавказа в угоду армянам!

Не будут же они строить тут какую-то «Великую Армению», лишь потому, что так хочется армянской диаспоре, которая завтра с таким же успехом может потребовать создания «Великой Армении» на территории Европы и США, ведь, армяне вовсе не стесняются делать это на южных территориях России, т.е. на Северном Кавказе!