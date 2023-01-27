Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что нормализация между Арменией и Азербайджаном не должна стать заложницей конкуренции между Европейским союзом и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нормализация между Арменией и Азербайджаном не должна становиться заложницей какой-либо конкуренции между различными акторами», — сказал он.

Стано отметил, что российская сторона ошибается, считая, что роль Евросоюза в урегулировании между Арменией и Азербайджаном направлена против РФ.

Накануне в МИД России заявляли, что появление представителей ЕС в приграничных районах Армении обострит существующие противоречия, а также привнесет геополитическое противостояние в регион.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Евросоюза договорились отправить в Армению гражданскую мониторинговую миссию (EUMA). EUMA в дальнейшем будет патрулировать приграничную территорию Армении. Первоначальный мандат миссии будет действовать два года, ее руководителей назначат в ближайшее время.