Пражские соглашения – это последний шанс для Армении, сказал # политолог Фархад Мамедов, говоря о подписанном заявлении в Праге.

«Это первый подписанный документ, где стороны признали территориальную целостность с отсылкой на ООН и Алма-Атинскую декларацию. Армения фактически признала Карабах за Азербайджаном», — сказал эксперт.

С другой стороны, что касается решения приграничных вопросов, по мнению Мамедова, весь приоритет европейских партнеров направлен на то, чтобы не повторилась эскалация, которая была в середине сентября.

«Они отправят гражданскую миссию, но она будет ограничена двумя месяцами. Я так понимаю, что Азербайджан очертил дедлайн мирного договора, как сказал президент, «до конца года», то есть это те самые два месяца. Если в этот срок армянская сторона не уложится и будет затягивать процесс, то срок действия этой миссии завершится, и мы опять окажемся в ситуации сентября», — сказал он.

Эксперт также добавил, что в одном из своих интервью в Праге президент Азербайджана сказал, что армянская сторона добровольно должна выполнять взятые на себя обязательства: «Тут надо обратить внимание на слово «добровольно». Это по вопросам разблокировки региона, о которых Пашинян так часто пишет в своем твиттере».

Отдельная тема – это миссия, которую отправит ЕС. Евросоюз – это экономический союз, а не политический и вдруг отправляет миссию в страну не члена ЕС, сказал он.

Аналитик также добавил, что «это инициатива Франции, которая не могла отправить какую-то миссию через ОБСЕ или ООН, а смогла через ЕС отправить гражданскую миссию».

По его словам, пражские соглашения — это последний шанс для армянской стороны подписать мирный договор и вывести свои войска из Карабаха.

«Максимальный дипломатический ресурс Пашинян уже использовал, и если в этот раз армянская сторона не подпишет мирные соглашения и не выполнит взятые на себя обязательства, то следующий год обещает быть «жарким», поскольку не останется площадок, где будет возможность о чем-то договориться», — добавил эксперт.

Но самое интересно то, как Россия будет реагировать на данные соглашения, отмечает Мамедов.

«Россия «на земле» и фактически армянская сторона отказалась от предложения Лаврова по миссии СНГ или ОДКБ. Но самое опасное в этом – это то, что территория Армении превращается в территорию конфликта между Западом ( США и ЕС) и Россией. Это может привести к непредсказуемым результатам. По опыту, которые нам известны из недавней истории Армении 90-х годов — отставка правительства, расстрел парламента — мы можем сказать, что это будет турбулентным периодом для Армении», — подчеркнул он.