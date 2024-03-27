В настоящее время отношения Азербайджана с Евросоюзом и США переживают не самые лучшие времена. Так, 28 февраля текущего года Европарламент принял доклад «О реализации общей политики безопасности и обороны», в котором призывал Евросоюз немедленно ввести санкции против Азербайджана и приостановить действие меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству.

А 13 марта Европарламент принял резолюцию «О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией». В документе европарламентарии призывают Баку «начать диалог с карабахскими армянами, чтобы обеспечить соблюдение их прав и гарантировать их безопасность, включая их право вернуться в свои дома и жить в безопасности и в достойных условиях». Азербайджан также призвали освободить из заключения «всех жителей Нагорного Карабаха и граждан Армении». Таким образом, Европарламент не только заигрывает с Арменией, но и вмешивается во внутренние дела Азербайджана.

Вместе с тем наряду с критикой Евросоюз довольно успешно взаимодействует с Азербайджаном в энергетической сфере. Подписание в Баку в июле 2022 года «Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и ЕС» положило начало реализации новых перспективных начинаний.

Этот документ предусматривает удвоение экспорта азербайджанского природного газа до более чем 20 млрд кубометров ориентировочно к 2027–2028 годам. В этих целях ведутся работы, нацеленные на увеличение добычи газа в Азербайджане, а также намечено расширять пропускную способность газопроводной системы Южного Газового Коридора, в частности ее важнейшего компонента — Трансадриатического трубопровода (TAP).

Согласно данным Евростата, в 2023 году Азербайджан стал основным поставщиком нефти в Италию, Хорватию и другие страны Евросоюза. В 2023 году европейские страны импортировали из Азербайджана максимальный за последние четыре года объем нефти – около 20,3 млн тонн на сумму 12,4 млрд евро. По итогам прошлого года Азербайджан вошел в десятку крупнейших экспортеров нефти в ЕС, заняв десятое место по величине поставок.

Кроме того, Азербайджан участвует в проекте Black Sea Energy, подразумевающий прокладку в Европу силового кабеля мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. По нему к 2030 году будет осуществляться передача электроэнергии от ветряных электростанций в Каспийском море по дну Черного моря до Европы.

Вышеперечисленное говорит о том, что для Евросоюза Азербайджан значим как страна, вносящая вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности. Более того, диалог между ними в экономической плоскости не только продолжается, но и расширяется.

В свою очередь это свидетельствует о том, что несмотря на проармянские подходы Запада, он все же в некоторой мере зависим от Азербайджана. Если Запад продолжит в том же духе, то для него будут неизбежны проблемы с Азербайджаном и потеря позиций на Южном Кавказе. Поэтому существует необходимость в изменении подходов Запада в отношении Азербайджана. В нынешних реалиях приоритетным для Запада является поддержка режима армянского премьера Никола Пашиняна и как результат сохранение безопасности Армении для дальнейшего противостояния с Россией, что не устраивает Азербайджан, стремящегося закрепить военные успехи в виде заключения мирного договора с Ереваном.

Если западная поддержка Армении будет осуществляться путем давления на Азербайджан, то в таком случае Баку будет заинтересован в свержении Пашиняна, вызывающего заметное раздражение у России. Но при этом это не будет пророссийской линией Азербайджана, просто в данном контексте геополитические интересы Баку и Москвы фактически совпадают.

Иными словами, Запад должен осознавать неизбежность того, что его поддержка режима Пашиняна проходит через достижение мирного соглашения с Баку. В противном случае, эта напряженность может привести к приходу к власти в Армении пророссийских сил и краху региональной политики Запада.

В этом плане недавнее турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Южный Кавказ вселяет определенные надежды на изменение подхода Запада к Азербайджану. Примечательно, что свое турне по Южному Кавказу Столтенберг начал с посещения Баку, что говорит о сохранении для Запада геополитической значимости нашей страны.

Выступления Столтенберга в Баку, которые, в отличие от Еревана и Тбилиси, не носили декларативного характера и определяли четкие рабочие установки. Он особо подчеркнул роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и его тесные связи с рядом членов НАТО.

Вдобавок, внимание привлекает встреча генсека НАТО с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Азербайджан был единственной из стран Южного Кавказа, где Столтенберг встретился с министром обороны и особо подчеркнул, что тесное сотрудничество азербайджанской армии с Вооруженными силами Турции внесет значительный вклад в отношения Азербайджан-НАТО.

А заявление Столтенберга о том, что сейчас Азербайджан и Армения ближе к миру, чем когда-либо, свидетельствует о том, что высшее руководство НАТО солидарно с теми принципами, которые выдвигает Баку для скорейшего достижения мира в регионе. При этом со стороны генсека НАТО не был озвучен ни один из тех нарративов, которые продвигаются некоторыми кругами на Западе в поддержку так называемых прав и безопасности армян Карабаха.

Исходя из итогов визита можно судить о том, что главной задачей Столтенберга было смягчить проблемы Азербайджана в отношениях с Западом, который продолжает видеть в Баку важного партнера.