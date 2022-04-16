Оккупационная администрация Херсона пытается убедить местное население, что преступления РФ в Украине совершаются на благо людей, а «вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом».

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, публикуя пропагандистские листовки.

Захватчики заявляют в листовках, что война якобы началась через «западные планы» уничтожить российский и украинский народы. Саму войну называют «операцией по ликвидации антинародного киевского режима».

В листовках оккупанты пишут, что украинцы сами виноваты в российской агрессии», поскольку именно они выбирали стране власть.

«Горе, постигшее вас – результат преступной политики киевского режима», — говорится в пропагандистской листовке.

«Фактически такие действия российских пропагандистов являются прямым признанием того, эта война не имеет отношения к мифической «защите Донбасса». Ее цель – уничтожение украинской государственности и оккупация всей Украины», — сообщает разведка.

Отдельно оккупанты отмечают: «Не думайте, что это будет быстро и безболезненно».

Украинская разведка называет это утверждение «особенно актуальным», учитывая что за время оккупации на Херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новые могилы.

Жителей города призывают к коллаборации с россиянами и предупреждают об опасности приближаться к военным оккупационной армии. Также в листовке цинично утверждают, что «российская армия не воюет с украинскими солдатами и не обстреливает мирное население».

«Следует отметить, что на сегодня украинские и международные следователи тщательно исследуют все преступления, которые совершают оккупанты по прямым приказам российского руководства. Все они будут доказательствами для спецтрибунала как над непосредственными исполнителями, так и над властной верхушкой страны-оккупанта», — резюмирует разведка.