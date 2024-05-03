Группа студентов по обмену из Китая прибыла в КНДР впервые после введения ограничений в связи с пандемией. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на китайское посольство в Пхеньяне.

Власти КНДР разрешили въезд примерно 80 молодым китайцам. Накануне посольство Китая опубликовало фотографию, на которой запечатлен 41 студент, получивший государственный грант. Дипломаты заявили, что это были первые иностранные студенты после пандемии и что прибытие группы знаменует «возобновление программ студенческих обменов между Китаем и КНДР». Они добавили, что еще 45 человек недавно въехали в народную республику, самостоятельно финансируя свою поездку.