Заявление внешнеполитического ведомства Франции о событиях на акциях против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии лишено объективности и только поощряет насилие со стороны «насильственных групп», которые связаны с оппозицией и финансируются из-за рубежа, говорится в заявлении грузинского МИД.

МИД Франции 2 мая написал в соцсети Х, что с обеспокоенностью следит за ситуацией в Грузии и Франция сожалеет о насилии в отношении протестующих после принятия законопроекта об иностранном влиянии во втором чтении. Там же отмечено, что Грузия должна продолжить свои усилия по сближению с Евросоюзом согласно пожеланиям своего народа.

«В Грузии по высоким стандартам обеспечена свобода собраний и выражения. Соответственно, несмотря на то, что связанные с политической оппозицией и профинансированные из-за рубежа насильственные группы осуществляли масштабное насилие в отношении зданий государственных институтов и правоохранительных структур, грузинские правоохранители, если не считать несколько неприятных инцидентов, действовали согласно высоким стандартам прав человека», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Официальный Тбилиси, как отмечено в заявлении, приветствует то, что Франция внимательно наблюдает за событиями в Грузии.

«Но мы сожалеем, что ваше заявление лишено объективности… Необъективные оценки поощряют насилие, которое, как уже было отмечено, осуществляется связанными с политической оппозицией и профинансированными из-за рубежа насильственными группами», — сказано в заявлении.

МИД Грузии также подчеркнул, что никак не комментировал грубые действия силовиков во время демонстрации в Париже.

«Также напомним, что власти Грузии воздержались от критических заявлений в адрес Франции даже тогда, когда правоохранители в Париже вступили в противостояние с митингующими брутальными, совершенно не соответствующими всеобщим стандартам прав человека методами», — говорится в заявлении.