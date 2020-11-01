Армения должна ответить за убийства азербайджанских детей

Армения с начала возобновления вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе целенаправленно бьет по азербайджанским городам, находящимся вне зоны боевых действий. В результате–не только разрушенные дома, но и жертвы среди мирного населения Азербайджана, в частности среди детей.

Государственные и неправительственные организации нашей страны призывают мировую общественность предпринять необходимые меры, чтобы предотвратить гибель детей.

Со дня начала войны, то есть с 27 сентября НПО «Надежное будущее», а также «Альянс по правам детей» постоянно посылают письма, документы в различные международные организации с доказательной базой, статистикой, фотографиями, видеофайлами, свидетельствующими о том, что происходит в Азербайджане в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Об этом # заявила исполнительный директор «Надежного будущего» Кямаля Ашумова.

«Мы не раз отмечали, что хотя война идет на территории Карабаха, страдает и мирное население Азербайджана за его пределами. В Гяндже, Барде, Агджабеди, Мингечевире мирное население подверглось ракетным обстрелам. Согласно статистике, среди погибших десять детей. Армения должна быть привлечена за это к ответственности на международном уровне и к ней должны быть применены санкции на основе международных законов»,–подчеркнула она.

Своими действиями Армения нарушает многие конвенции, не только конвенцию по правам детей, но и женевскую конвенцию, где отмечается, что независимо ни от чего, в любой ситуации мирное население должно быть в безопасности при любых обстоятельствах. Даже при попадании в плен, они должны быть неприкосновенны. Сейчас же мирные жители, среди которых несовершеннолетние, погибают, сотни детей стали сиротами.

«Альянс по правам детей» в связи с происходящим разослал официальные письма в комитет по правам детей, в Комитет Красного креста, в ЮНИСЕФ, в Комитет по правам человека ООН.

«Кроме того, мы обратились во многие международные новостные порталы, чтобы они разместили реальную информацию о происходящем, мир должен знать правду о том, что происходит в Азербайджане. Предпринятые меры принесли свои плоды. Мы,–рассказывает Ашумова,– видим позитивные отклики, после наших повторных официальных обращений на днях ЮНИСЕФ опубликовал на своем медийном департаменте имена и возраст погибших детей. Некоторые новостные интернет порталы разместили предоставленные нами сведения и отправили нам линки на материалы. Чем больше правдивой информации о том, что происходит будет опубликовано в международных СМИ, тем больше людей в мире будут информированы о том, что творят армяне против мирного азербайджанского населения».

Эксперт подчеркивает, что наша страна ждет от международных организаций, что они потребуют от Армении выполнения резолюций ООН по возвращению Азербайджану оккупированных земель. Тогда война прекратится, и перестанет литься кровь. К сожалению, пока это не происходит. Но Ашумова уверена, что единство нашего народа, сплоченность, помогут добиться справедливости. Азербайджанские диаспоры должны вести пропаганду за рубежом. Те, кто живут в Азербайджане, говорят о правде отсюда.

«Наша организация делает все возможное, чтобы донести до мира правду о геноциде мирного населения, и в первую очередь детей, Азербайджана со стороны Армении. Также мы совместно с Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Азербайджанским офисом ЮНИСЕФ планируем реабилитацию и оказание психологической и социальной помощи детям, которые остались без крова и без родителей в городах, подвергшихся ракетным обстрелам со стороны Армении. Помочь пострадавшим от войны детям- наш гражданский долг. Тема детей, пострадавших от войны, –говорит Ашумова, –заслуживает особого рассмотрения. Их реабилитация отличается от реабилитации детей, получивших психологические травмы в результате насилия. Они потеряли родных, близких, свои дома, и сейчас испытывают огромный страх за свою жизнь. К ним нужен особый подход, месяцы работы. Это будет реабилитация не только от посттравматического стресса, но и социальная реабилитация».

Сначала будет проведен мониторинг, который покажет, сколько несовершеннолетних нуждаются в психологической помощи.

Работа с детьми, ставшими сиротами в результате агрессии Армении, будет проходить как в индивидуальном порядке, так и в группах. Профессиональные психологи помогут им преодолеть свалившиеся на их детские плечи трудности, и двигаться дальше, оставив чувство страха в прошлом.