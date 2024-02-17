Важно, чтобы Армения отказалась от продолжающихся претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в своей конституции, законодательных актах, а также в международных организациях и судах.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.