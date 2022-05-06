Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что российские оккупанты попытаются до 9 мая захватить мариупольский комбинат «Азовсталь», чтобы преподнести это как «победу» диктатору Путину.

Об этом Арестович заявил в прямом эфире у Марка Фейгина. «Я четко вижу желание добить «Азов»… Подать 9 мая «победу» над «Азовом», они хотят Путину «принести». Лучший подарок властителю — голова его врага. Они очень хотят это сделать, посмотрим, удастся или нет. Усилия предпринимают крайние, потому что я так понял из сообщений самого «Азова» и тех, кто обороняет «Азовсталь», что третьи сутки непрерывные штурмы идут и бои на территории «Азовстали», — сказал он. ( УНИАН)