Арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте «Лачын».

Как передает Report, ранее сообщалось, что по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджанской Республики Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

Проведение следствия по уголовному делу было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

На основании обоснованных подозрений по расследуемому уголовному делу было принято постановление о привлечении граждан Республики Армения — Алена Саргсяна 2001 г.р., Вахе Ховсепяна 2003 г.р. и Левона Григоряна в качестве обвиняемых по вышеупомянутым статьям Уголовного кодекса. Они были объявлены в международный розыск и постановлением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий 28 августа указанные лица были задержаны военнослужащими Государственной пограничной службы в погранично-пропускном пункте Лачын азербайджано-армянской государственной границы.

Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий.

Учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, уголовное преследование в их отношении было прекращено.

В то же время, несмотря на запрет размещения информации, открыто призывающей к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде Законом Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», указанные лица, засняв свои действия на видеоролик, разместили данный материал на канале “Youtube», а также других интернет-ресурсах. В связи с указанными действиями соответствующим постановлением Генеральной прокуратуры было возбуждено административное производство по ст. 388-1 (Размещение в информационном ресурсе – интернет или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также не пресечение размещения такой информации) Кодекса об административных проступках и постановлением суда в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней.

После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджанской Республики.