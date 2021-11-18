В ночь на 18 ноября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили об освобождении супругов Морди и Натали Окнин, которые девять дней назад были арестованы в Турции после того, как сфотографировали дом Эрдогана. Около 6 часов утра израильтяне прибыли в Бен-Гурион, где встретились с близкими. «Спасибо всем, кто помогал нам вернуться на родину», — сказали супруги.

В официальном заявлении от имени израильского правительства Нафтали Беннет и Яир Лапид поблагодарили турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдонага и его кабинет за «содействие». Слова благодарности также прозвучали в адрес семейства Окнин «за волю и сотрудничество», а также — президента Ицхака Герцога «за содействие возвращению супругов на родину».

В Бен-Гурионе представителей семьи пропустили к самолету, встреча состоялась уже у трапа. Оттуда Окнины направились в Модиин, где собрались родные и близкие. Все они были в «фирменных» футболках с изображением Натали и Морди.

Освобождение супругов Окнин стало возможным благодаря тихим контактам, которые велись по двум направлениям — посредством МИД и Мосада. Турецкая сторона в итоге ничего не потребовала взамен. Однако не исключается, что вслед за этим жестом доброй воли последует такой же со стороны Израиля.