Евросоюз призвал власти Грузии немедленно разморозить счета семи неправительственных организаций, арестованных в рамках расследования дела о саботаже против государственности. Соответствующее заявление в пятницу распространила Европейская служба внешних действий.

«Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов независимых организаций гражданского общества», – говорится в заявлении.

В Брюсселе рассматривают произошедшее, как «очередное посягательство на фундаментальные права и использование судебной системы в качестве оружия репрессий»: «Это акт политического преследования через преднамеренное финансовое удушение, призванный заставить замолчать и наказать инакомыслящих».

«Организации гражданского общества – не враги государства, а опора демократического плюрализма и ответственности. На протяжении многих лет активное гражданское общество Грузии было движущей силой европейской интеграции страны, принося ощутимые выгоды ее гражданам. Преследование этих организаций противоречит основополагающим демократическим ценностям и подрывает основные принципы, ожидаемые от страны-кандидата», – сказано в заявлении.

ЕС подчеркивает, что продолжит поддерживать гражданское общество Грузии.

Ранее на этой неделе суд по требованию прокуратуры арестовал счета семи грузинскских НПО, которые оказывали юридическую помощь участникам протестов в конце 2024 года, помогали выплачивать им административные штрафы, а также снабжали средствами индивидуальной защиты на случай разгонов митингов спецназом или нападения «титушек» (противогазы, очки, каски, бинты, пластыри, плащи и перцовый спрей). Прокуратура расценивает это как «финансовое покровительство» и оснащение лиц, «участвовавших в актах насилия».

Полная формулировка расследуемых фактов звучит так: «саботаж, покушение на саботаж при отягчающих обстоятельствах, содействие во враждебной деятельности иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии». (newsgeorgia)