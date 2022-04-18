Прокуратура распространила информацию о задержании представителя главы Исполнительной власти Гёйчайского района по административно-территориальному округу города Гёйчай.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании обращений граждан, поступивших в связи с проведением незаконных строительно-монтажных работ на территории Гёйчайского района и другими фактами нарушения закона, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводится расследование уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Шукюров Рашад Алибала оглу, занимавший должность представителя главы Исполнительной власти Гёйчайского района по административно-территориальному округу города Гёйчай, в период работы на должности начальника отдела ИВ по работе с органами территориального управления и местного самоуправления, вступив в сговор с членами коррупционной сети, состоящей из других должностных лиц возглавляемой им структуры, злоупотреблял должностными полномочиями, угрожал некоторым должностным лицам, что они будут уволены в случае отказа дать взятку, и получил от них в качестве взятки денежные средства.

На основании собранных по делу доказательств Рашаду Шукюрову было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.4 (Получение взятки группой лиц с применением угроз) Уголовного кодекса.

В настоящее время следствие продолжается.