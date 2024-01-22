В Армении пропала представитель Совета старейшин Еревана Наре Айрапетян, в полицию поступило сообщение об ее исчезновении. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.

Как пишет Arminfo, руководитель фракции блока «Мать Армения» Манук Сукиасян сообщил, что Наре Айрапетян, состоявшая во фракции, была похищена.

Согласно его данным, похитители предъявили к похищенной определенные требования и предупредили относительно ее общественно-политической деятельности.