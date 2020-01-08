Арда Туран отказывается возвращаться в «Барселону»

Арда Туран отказывается возвращаться в «Барселону», хотя принадлежит команде до лета 2020 года. По сведениям испанской прессы, у футболиста могут возникнуть серьезные проблемы с продолжением карьеры.

В прошлом году Туран получил 2 года и 8 месяцев тюрьмы условно за драку. Ранее «Барселона», казалось, избавилась от игрока, отправив его в долгосрочную аренду до конца контракта в «Истанбул Башакшехир».

Турки воспользовались пунктом в контракте, согласно которому имели право расторгнуть договор. Теперь Туран должен вернуться в «Барселону», но он этого делать не собирается.

О действиях «Барселоны» в адрес 32-летнего футболиста пока не сообщается. (football24.ru)