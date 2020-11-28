Араму Габрелянову светит статья 282 УК РФ: поможет ли «крыша»?

Справедливость, как беременность, не должна быть частичной. Эту очевидную аксиому я озвучиваю в связи с ситуацией, при которой за одинаковые по своей сути высказывания два озвучивших их человека получили совершенно разное. Точнее, один из них был жестко наказан, а второй может всего лишь обделаться, да, именно обделаться, а не отделаться, легким испугом.

Начнем с того, что руководитель пресс-службы азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов в ходе победоносно закончившейся для Азербайджана Отечественной войны публично призвал к насилию в отношении армян. Руководство «Карабаха» заверило, что не разделяет позицию Ибрагимова, и пообещало наказать его. При этом в клубе отметили, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму.

Я его нисколько не оправдываю. Но напоминаю, что ухватившись за этот случай, Федерация футбола Армении, то есть страны, которая более четверти века держала азербайджанские земли под оккупацией, во главе которой стояли виновные в Геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы, призвала исключить «Карабах» из еврокубков. Это был зашкаливающий масштаб цинизма и наглости!

В итоге, как известно, сокровенная мечта армянской стороны не реализовалась. А наказание для Н.Ибрагимова вынес Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ему пожизненно запретили заниматься любой работой, связанной с футболом. Также УЕФА обратился к ФИФА, чтобы этот запрет распространялся на все страны. Кроме того, клуб оштрафован на 100 тысяч евро.

А теперь, я задам вопрос: где проявляют больше уважения к законам — в УЕФА или в государстве под названием Российская Федерация? Вопрос не праздный. Потому что российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов, который давно и усердно поливает грязью Азербайджан и Турцию, а также участвовал посредством своего выкормыша Семена Пегова в компании дезинформации в ходе нынешней войны в Карабахе, перешел «красную черту». «Для меня лично после этого все, кто за Никола и Араика, нерукопожатные люди. Просьба даже не звонить. Для меня вы не армяне! Вы хуже турков!», — написал он в своем телеграмм-канале. Да, он не раз критически высказывался в адрес премьер-министра РА Никола Пашиняна. «Беспонтовый гермафродит, это Пашинян. Мужик без яиц и достоинства», так, к примеру, назвал основатель холдинга «Ньюс Медиа» пока еще действующего армянского премьера.

Во-первых, чувствуется «могучий интеллект и общий высокий уровень культуры ведения диалога» со стороны господина Габрелянова. Во-вторых, видно , что его давно особо интересуют гермафродиты. Причем настолько, что он делит их на понтовых и беспонтовых. При этом, господин Габрелянов демонстрирует поразительную тоску по мужским яйцам и достоинству. У Пашиняна он их не обнаружил, наверное продолжит поиски далее. Может быть, взяв и Семена Пегова в это путешествие. Пустят или нет эту парочку в приличное общество после такого завуалированного каминг-аута, покажет время.

Нас же интересует иное. «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»», — написано в статье 282 УК РФ .

За прописанные в этой статье действия наказывают штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

И вот теперь, говоря футбольным языком, мяч на стороне российских Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Будет ли осужден А.Габрелянов за высказывание, подпадающее под статью 281 УК РФ? Лично я сомневаюсь. Потому, что не мог человек, так часто использующий в своей повседневной речи нецензурную брань и обладающий нецензурным же выражением лица, совершить стремительный карьерный взлет без помощи влиятельных покровителей. В частности, через ныне покойного совладельца инвестиционной группы UFG Бориса Федорова, некогда работавшего в российском правительстве, у Габрелянова сложились хорошие отношения с небезызвестным Владиславом Сурковым. Именно благодаря этой дружбе журналисты из «Ньюс Медиа» попали в президентский пул.