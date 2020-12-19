«Араик Арутюнян пойдет в тюрьму, и то, что он сейчас с кем-то обнимается, ему не поможет» — азербайджанский депутат

Ситуация, которая сложилась в последнее время вокруг миротворцев, с непонятными картами, с армянскими вооруженными «добровольцами», которые не хотели выходить из Зангилана и Губадлы, вызывает много вопросов и недовольство у азербайджанской общественности.

О том, что происходит, какие процессы развиваются в связи с миротворческой миссией, и тех территорий, с которых армяне должны выйти, рассказал в интервью # депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

-Как вы оцениваете деятельность миротворческой миссии? Как мы видим, были определенные недопонимания с картой, затем, контингент входил на те территории, которые находились вне зоны их контроля. Кто контролирует азербайджано-армянскую границу в лачинском коридоре? Что в целом происходит?

-Есть трехстороннее соглашение, а точнее, Заявление, которое не предполагало ратификации парламентами. Лишь Совет Федерации дал согласие на направление в зону конфликта российского миротворческого контингента. Само Заявление составлялось наспех. Там осталось множество открытых вопросов. Очевидно, что при практической его реализации возникает множество проблем, решение которых требует дополнительного уточнения и компромиссов. Из механизмов согласования в документе предусмотрен лишь центр мониторинга перемирия. Там предполагается совместное участие России и Турции. По другим проблемам, принимая во внимание отсутствие дипломатических отношений между Баку и Ереваном, посредническую роль по факту осуществляет Москва.

Что касается Лачинского транспортного коридора, то в соответствии с трехсторонним Заявлением его ширина определена в 5 км. Он контролируется российскими миротворцами. Понятно, что место стыка этого коридора на участке границы Армении и Азербайджана, контролируется ими же. Не исключаю установление здесь поста российских пограничников, которые контролируют границы Армении.

-Но все же, кто контролирует, и что именно проходит через этот коридор? Может быть, кто-то с оружием будет проходить, кто все это будет контролировать?

-В настоящее время российские миротворцы выпускают с оружием в Армению, но в обратном направлении, насколько мне известно, не впускают. Азербайджанские военные расположены неподалеку и с занимаемых высот тоже наблюдают, что проходит по этому коридору. Конечно, тут каждый патрон, пистолет или автомат проконтролировать невозможно, но и военную технику скрытно провезти не удастся. Кстати, мониторинговый центр для этого и создан, чтобы современными средствами, беспилотниками или камерами контролировать подобные передвижения и возможные инциденты. Стороны должны встречаться и обсуждать.

— Еще один отдельный вопрос – это то, как встречается глава миротворческой миссией Рустам Мурадов с главой сепаратистов Араиком Арутуняном, то что на этих встречах висит флаг сепаратистов, то, что они обнимаются, все это вызывает определенное раздражение. Разве миротворцы так должны проявлять свой нейтралитет?

— Естественно, что наблюдать подобное нам неприятно. Но российскому командованию миротворческим контингентом нужно осуществлять контакты со структурами, которые фактически обеспечивают связь и исполнение договоренностей местным армянским населением, в том числе вооруженным. Попадет к нам в руки этот Араик Арутюнян — он, как военный преступник, сядет на скамью подсудимых и пойдет в тюрьму, и то, что он сейчас с кем-то обнимается, ему не поможет. Азербайджанское правосудие вправе, а скорей всего давно завело на Араика уголовное дело, и если до сих пор не послало запрос в Интерпол на задержание, то должно это сделать в скором времени.

-Насколько миротворческая миссия, уполномочена заниматься там строительством школ, домов, больниц и так далее?

-Ни действия МЧС, ни гуманитарного центра в Карабахе, не были оговорены в трехстороннем Заявлении. Но по факту, исходя из сложившейся ситуации, и с согласия наших властей, при участии российских миротворцев реализуется. Есть и другие проблемы. Армяне всячески пытаются интерпретировать соглашения в свою пользу и пытаются перетащить русских на свою сторону. Это дало себя знать в инциденте, связанном с двумя селами, в которые в нарушение подписанного трехстороннего Заявления залезли так называемые «армянские ополченцы». Их пришлось выпроводить силой. Подобные провокации какое-то время будут. Более того, в Армении есть круги, которые стараются спровоцировать столкновение Азербайджана с российскими миротворцами и авантюристически возобновить войну, но на этот раз, имея Россию на своей стороне. Или же спровоцировать Азербайджан на какие-то силовые действия, чтобы они подняли вой на весь мир, посредством диаспоры и лоббистов. Армяне были разгромлены, на поле битвы, они подписали капитуляцию, однако реваншистские настроения никуда не исчезли.

Поэтому нам вместе с российским миротворческим контингентом нужно проводить еще огромную работу, будут возникать вопросы разного характера и нужно будет их решать. Политика не заканчивается подписанием какого-либо документа, плана или решения, а предполагает кропотливую каждодневную работу по их выполнению.

-Сейчас возникает сложность на границе Азербайджана и Армении в Зангилане и Губадлы, а с армянской стороны в районе Сюника и Кафана. Армяне не собираются покидать те территории, которые принадлежали нам до конфликта. Как будет дальше?

-Я читал заявления армянской стороны. Азербайджан устанавливает границы с использованием GPS по линиям, которые были на момент распада СССР, но это еще не означает, что идет демаркация границы. Это следующий шаг за процессом делимитации. Мы даже с Грузией эту работу не завершили. Делимитация и демаркация границ у нас завершена только с Россией и Ираном. Эти вопросы будут решаться, когда Азербайджан и Армения нормализуют межгосударственные отношения с взаимным признанием территориальной целостности, уважением границ и невмешательства во внутренние дела, как это предусматривают базовые международные акты ООН и ОБСЕ.

В вопросе границ есть встречные требования и возможны компромиссы, но на следующем этапе. У Азербайджана есть требования по нашим анклавным селам Газахского района и др. Пока азербайджанские пограничники жестко выдавливают армян с самовольно захваченных во время оккупации наших территорий, в частности, в Зангиланском и Губадлинском районах, а также в Кельбаджаре.