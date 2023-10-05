Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Службой государственной безопасности принимаются комплексные меры по уголовным делам в связи с расследованием преступлений против мира и человечности, военных, террористических и других преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями, действовавшими на территории Карабахского региона Азербайджана.

Напомним, 28 октября 2020 года Араик Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении на основании решения суда была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан Службой госбезопасности Азербайджана в городе Ханкенди, ему предъявлено обвинение по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.

В настоящее время Генеральная прокуратура и СГБ продолжают принимать необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.