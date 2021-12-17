МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Статья 4 предусматривает обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении и отказе от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва – бывшие советские республики — уже вступили в Североатлантический альянс.

«США не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», — отмечается в проекте соглашения.

Страны НАТО, как полагают на Смоленской площади, должны принять обязательства, исключающие «дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств».

Этот пункт подробнее пояснил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что Москва требует от альянса отозвать решение о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав.