Арестован бывший командир второго армейского корпуса, экс-глава управления разведки Генштаба Армении генерал-майор Араик Арутюнян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об уголовном деле сообщалось еще 14 декабря, однако имя обвиняемого, как и его должность, в официальном релизе прокуратуры не указывались. В надзорном органе сообщили, что возбуждено уголовное дело против командиров одной из воинских частей, из-за чьей халатности ВС Армении были лишены возможности пресечь нападение противника.

Арутюняна обвиняют в том, что он, зная, что его приказ от 5 апреля о несении боевого дежурства не был исполнен, не предпринял мер, чтобы наказать виновных и исправить ситуацию.