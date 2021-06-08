Компания Apple в первый день ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая в 2021 году вновь проходит в онлайн-формате, анонсировала новые операционные системы для своих устройств — iPhone, iPad, Watch и Mac. Выход финальных версий iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.0 и macOS Monterey ожидается осенью 2021 года.

Новая iOS 15 для смартфонов получит ряд улучшений, направленных как на сохранение персональных данных пользователей, так и на повышение функциональности iPhone. Заявлено, что фирменное приложение для видеосвязи FaceTime будет поддерживать «Пространственное аудио», а технология машинного обучения улучшит качество связи за счет отсечения посторонних шумов и усиления голосов пользователей. Видеозвонки получат портретный режим с размытием заднего фона и удержанием лица человека в фокусе. Кроме того, во время связи по FaceTime можно будет делиться видео, музыкой и происходящим на экране смартфона с помощью новой функции SharePlay, а в групповых звонках смогут принимать участие владельцы устройств на Android и Windows. Также появится возможность делиться ссылкой на предстоящие звонки.

В новой iOS переработают систему уведомлений и введут функцию «Не беспокоить», которая даст возможность отключать все уведомления или разрешать допуск приложений для работы или отдыха в зависимости от выбранного режима.

Приложение «Фото» получит улучшенные функции сортировки снимков и поиска по фотографиям, «Воспоминания» можно будет дополнять музыкой из Apple Music и менять стиль роликов. Новая возможность Live Text позволит распознавать текст на фотографиях с возможностью его редактирования. (kommersant.ru)