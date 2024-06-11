Американская корпорация Apple на конференции WWDC 2024 в Калифорнии представила свою систему генеративного искусственного интеллекта, Apple Intelligence.

Генеративный ИИ, аналог ChatGPT, будет встроен в операционные системы компании на компьютерах и мобильных устройствах, включая телефоны iPhone и шлемы виртуальной реальности Apple Vision Pro. Кроме того, языковая модель будет встроена в голосовой помощник Siri. Кроме генерации текста Apple Intelligence сможет генерировать изображения, следует из презентации.

Кроме своей генеративной сети, Apple предоставит пользователям возможность пользоваться в приложениях самым популярным из таких интеллектов, ChatGPT. Доступ будет предоставлен бесплатно и без необходимости регистрации на сайте разработчика ChatGPT, компании OpenAI.

Apple Intelligence будет доступна в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia для пользователей в США летом и на английском языке. Позже компания добавит поддержку других языков и стран. ChatGPT будет подключён «позже в 2024 году», сообщили на презентации. (svoboda.org)