Антитурецкая стена Греции не поможет

Наверное, у многих есть ощущение некоего глобализующегося противостояния, формирования противостоящих лагерей государств от Европы до Кавказа – с этой мыслью все последние месяцы по объективным причинам сталкивается масса людей. Есть Греция, которая обозлена на Турцию за газоразведку в Восточном Средиземноморье, за вновь состоявшиеся выборы президента в Северном Кипре, за разблокирование там крупного курортного города в одностороннем порядке, за помощь Анкары Азербайджану против близкого партнера Греции – Армении. И теперь она начала возведение на границе с Турцией «мощного заграждения для укрепления внешних границ Евросоюза». Протяжённость нового барьера составит 26 км. Завершить возведение барьера планируется в конце апреля будущего года, а целью сооружения стены они называют пресечение массового нарушения границы мигрантами, прибывающими со стороны Турции.

Верится в это с трудом. Скорее тут просматривается желание насолить Турции любым способом, и делается это от бессильной злобы. Да и вряд ли такая стена поможет, если у Турции возникнет необходимость избавиться от этих нескольких миллионов нелегальных мигрантов, которых она пока что удерживает и кормит на своей территории – стена может быть сметена толпой. И предъявить потом Анкаре серьезные претензии будет невозможно – ведь ЕС до сих пор не исполнил ответных обязательств по тому миграционному соглашению от 2016 года.

В целом же кажется, что в последние месяцы тут формируются как будто два противостоящих лагеря. С одной стороны это Армения-Греция-Кипр-Франция, с другой Азербайджан-Турция-Северный Кипр. Условно к «нашим» можно причислить еще Грузию и Украину. Чьи импульсы, интересы и желания стоят за этим обозначившимся разделением? И к чему это всё ведет?

Свой взгляд на эту картину событий изложил # известный политолог Расим Мусабеков:

— Союзы, которые формируются в соответствии с веяниями времени, можно считать довольно схематичными. Эти описанные группы государств действуют по разным направлениям. Но я хотел бы сказать, что Турция достаточно сильна, чтобы отстоять свои интересы в Восточном Средиземноморье, ограничиваясь только моральной и политической поддержкой со стороны Азербайджана и Северного Кипра. Турция в состоянии свои интересы там оградить, что она и демонстрирует. И здесь не только вооруженные силы, но и воля и готовность их использовать для отстаивания своих интересов. Что не наблюдается у Франции, а Греция слишком слаба для того, чтобы пытаться бросать серьезный вызов Турции.

То, что греки будут строить стену, я думаю, это в каком-то смысле и для того, чтобы Турция не использовала мигрантов для оказания давления на Грецию. Хотя стена им вряд ли поможет, потому что основная масса нелегалов проникает в Грецию на лодках, через острова. А там, как говорится, стену не построишь. Островов этих очень много и они достаточно близко расположены к берегам Турции, так что военно-морским флотом перекрыть этот поток тоже очень сложно. Тем более, что не топить же эти лодки с мигрантами, в которых очень часто сидят женщины и дети. Так что, стена грекам вряд ли поможет. Но, во всяком случае, то, что в Евросоюзе Италия, Германия, Испания, другие авторитетные члены выступили против инициативы Греции и Франции о том, чтобы применить по отношению к Турции какие-либо санкции, это тоже говорит само за себя. Значит, Евросоюз, такие ведущие его страны как ФРГ, Италия, понимают силу Турции и ее необходимость для того, чтобы, скажем, те осложнения, которые есть на Ближнем Востоке, не расширялись и не вызывали волны за волнами новые эмиграционные потоки и вместе с терроризмом, болезнями и прочими вещами не обрушивались на Европу.

Поэтому, я думаю, что определенные свои обязательства по отношению к Турции в контексте беженцев Европа (и в первую очередь Германия) будет выполнять. Ну и, я думаю, что партнерство с Турцией ЕС, вопреки грекам и французам, будет также сохранять. Тем более, что Греция, в общем-то, финансово достаточно уязвима, она сегодня находится, скажем так, на довольствии у ЕС, и в первую очередь Германии. Поэтому язык у нее короткий. Да и пытаться в условиях несбалансированного бюджета наращивать сразу военные расходы, тоже сложновато. По крайней мере, я не думаю, что сегодня греческие и французские потуги могут захлопнуть перед Турцией двери для торговли, для человеческого общения, туризма и пр. с Европой, с ведущими государствами ЕС.